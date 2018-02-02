Выживший в авиакатастрофе медик получил компенсацию в $100 млн‍

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Сотрудник скорой помощи Дэвид Рэпшер, выживший после падения вертолета, получит $100 миллионов в качестве досудебной регуляции ситуации.

Падение вертолета произошло в штате Колорадо в 2015 году. Один из троих пострадавших вскоре скончался в больнице, а Дэвид получил ожоги 90% площади тела и провел в больнице 11 месяцев. Пострадавший подал иск на компанию-производителя вертолета - Airbus Helicopters и на компанию, которая занимается обслуживанием транспортных средств предприятия Air Methods.

Адвокат Рэшпера Гэри Робба считает, что виновными в происшествии были именно компании, так как не снабдили вертолет специальной противоударной топливной системой, отсутствие которой и привело к возгоранию. А обслуживающая этот вертолет компания не устранила эту неисправность, хотя, начиная с 1994 года, противоударная система должна быть установлена на всех вертолетах.

Еще один выживший после аварии Мэттью Боу подал иск в суд, но, как и в случае с Рэшпером, стороны достигли соглашения. Сумма компенсации не разглашается.