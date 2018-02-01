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Шаттл "Колумбия" разбился ровно 15 лет назад 1 февраля 2003 года

Вчера, 23:29

Ровно 15 лет спустя, 1 февраля 2003 года, шаттл «Колумбия» потерпел крушение в воздухе. Все семеро членов экипажа погибли в момент аварии, которая произошла по причинам нарушения герметичности теплового слоя.

За всю историю своего существования шаттл «Колумбия» стартовал на орбиту более 20 раз. Впервые в небо он поднялся 12 апреля 1981 года. Тогда его целью была доставка грузов. Общий стаж проведения в условиях космического пространства составил 300 часов. Последний раз шаттл «Колумбия» стартовал 16 января 2003 года, именно 1 февраля экипаж должен был сойти на землю.

Но этого не случилось, так как именно в этот день произошло крушение шаттла, и все семеро человек экипажа погибли в воздухе. Причиной аварии стала пробоина в тепловом слое, приведшая к фактическому разрушению челнока. Из центра полетов никто не думал, что такое незначительное обстоятельство может привести к трагическим необратимым последствиям.


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