В сети появилось видео спасения людей из-под завала у метро "Улица 1905 года" в Москве

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В интернете опубликовали видео, снятое на мобильный телефон, от одного из свидетелей спасения людей из-под завала у метро "Улица 1905 года" в Москве. В "спасательной операции" приняли участие все неравнодушные, которые оказались поблизости во время случившегося.

На видеозаписи можно заметить, что несколько мужчин не растерялись и стали находить места с пострадавшими, помогать им выбраться из-под обрушившегося навеса.

Снимающий происходящее комментирует, что бугорки на видео — это люди, оказавшиеся под запалом. В настоящее время точное количество пострадавших в результате инцидента не названо. Изначально говорилось о трех, а позже выяснилось, что более, чем 10 понадобится помощь медиков.

Информация об обвале конструкции временного навеса в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года" появилась вечером 30 января.