Опубликован список пострадавших в аварии на улице 1905 года

Вчера, 23:42

В Сети появился список пострадавших граждан от обрушения в московской станции метро «Улица 1905 года». Общее число достигло на эту минуту шести человек, пятеро – в больнице.

Один из достоверных источников опубликовал список пострадавших москвичей, которые оказались в самом эпицентре аварии на станции Московского метро «Улица 1905 года». Погибших на месте аварии пока не обнаружено, на месте обвала работают спасатели и криминалисты. Пятеро из шести раненных доставлены в ближайшую больницу Москвы. Их состояние отмечено, как критическое, медики пока не говорят ничего о динамике. Среди пострадавших есть как мужчины, так и женщины.

В списке обозначены такие граждане, как Сибиркина Елена Сергеевна, Сорокина Людмила Леонидовна, Мишина Дарья Константиновна. Детальную информацию можно узнать на официальном портале МЧС России. Все пострадавшие находятся в больнице имени Боткина.