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Жертвами обрушения забора в Московском метро стали 5 человек

Вчера, 23:30

От падения тяжелого забора в одном из районов Москвы пострадали пятеро граждан. Состояние пострадавших было таким, что кареты скорой помощи вынуждены были с сиренами доставлять раненных в ближайшую больницу. Трагический инцидент произошел на станции "Улица 1905 года".

Представители пресс-службы МЧС России по Москве сообщили о том, что 30 января в районе метро станции «Улица 1905 года» произошел обвал бетонного забора на прохожих. Среди пострадавших пятеро москвичей в тяжелом состоянии, они доставлены в городскую больницу по экстренной линии.

Причина аварии в Москве пока не выяснена окончательно. В месте ЧП работают сотрудники МЧС и дежурит скорая помощь. Также приехали и полицейские. Факта гибели в момент обвала забора не зафиксировано. Медики пока не комментируют состояние здоровья доставленных потерпевших.

Очевидец, а также один из пострадавших в результате обрушения забора, рассказал о случившемся. В момент аварии в переходе находились десятки человек. На них начали падать деревянные конструкции, после чего обвалилась крыша перехода. В результате всех людей, придавленных конструкцией, завалило снегом. 


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