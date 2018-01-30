Обнародованы детали аварии у Московского метро на станции «Улица 1905 года»

Вчера, 23:15

Детали аварии у Московского метро на станции «Улица 1905 года» попали во всеобщее обозрение. Эту информацию донесла людям через интернет одна из прямых очевидцев обвала, она также является и пострадавшей от ЧП.

Москвичка Екатерина Богданова поделилась с другими горожанами подробностями произошедшей аварии на станции Московского метро «Улица 1905 года». Там, в подземном переходе, на прохожих внезапно обрушились своды и начала падать бетонная крыша. Это случилось 30 января в вечернее время, когда по коридору подземки шла масса граждан.

По словам Екатерины Богдановой, на людей начали падать строительные леса, пленка и своды из бетона, а сверху всех накрыло толстым слоем снега. Женщина также пострадала, балки на нее не упали, но она оказалась завалена снегом. Кроме того, были и такие люди, которым нужно было помогать вылезть из-под конструкций. Люди кричали и стонали. Фактически, упавшие балки организовали блокаду пешеходам. Официально зарегистрированы 10 пострадавших, шестеро в больнице.