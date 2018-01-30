В Воронеже прорвало теплотрассу возле детской больницы

Вчера, 20:34

30 января в Воронеже на улице Бурденко произошла авария: прорвало теплотрассу. Рядом с местом прорыва находится детская больница №1.

Об аварии сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения области. Стоит отметить, что подача тепла в больницу не прекратилась. Социальное учреждение было своевременно переключено на другую ветку котельной.

Согласно официальным сообщениям, температура в детской больнице в данный момент составляет +23 градуса. Администрация здравоохранительного учреждения подчеркивает возможность снижения температуры.

Пациентам были выданы дополнительные одеяла. Доктора также не исключают возможности отправления некоторых больных домой.

Сотрудники коммунального предприятия ведут на месте аварии ремонтные работы. О сроках их завершения пока не сообщается.