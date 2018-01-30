Вчера, 20:06

К вечеру 30 января стало известно, что в центре Питера из фонарного столба хлещет вода. Пользователи в социальных сетях уже успели назвать объект "писающим фонарем".

Пешеходная улица Советская не так давно была открыта после окончания ремонтных работ. Стоит заметить, что-то все же осталось недоделанным. Вечером 30 января на улице один из фонарных столбов начал хлестать водой, о чем сообщили прохожие.

Фото- и видео-материалы сразу попали в сеть, где пользователи успели придумать несколько шуток по поводу случившегося. В частности, объект прозвали "писающим фонарем". Кто-то пошутил, будто бы в этом году в Санкт-Петербурге рано открыли фонтаны.

В ГУП "Водоканал" заявили, что в данный момент их сотрудники работают над устранением проблемы. Тем временем, около "писающего фонаря" появился бесплатный каток.