В Новосибирске ДТП с фурой спровоцировало многокилометровую пробку

Сегодня, 14:13

Как проинформировали сотрудники службы эвакуации АСТ-54, сегодня в Новосибирске фура врезалась в самосвал. Инцидент зафиксирован на Бердском шоссе неподалеку от магазина «Эльдорадо», что спровоцировало пробку в сторону Речного вокзала.

По предварительным данным, в Новосибирске на Бердском шоссе произошло ДТП с участием грузового автомобиля и самосвала. Водитель фуры, который двигался в сторону города, допустил въезд своего транспорта в самосвал, ехавший впереди него. Инцидент на шоссе спровоцировал образование пробки в сторону Речного вокзала, что не на шутку разозлило водителей легковых автомобилей.

Отмечается, что в ДТП пострадавших нет, на место ЧП в оперативном порядке приехали представители ГИБДД. Местные жители в шутку прозвали ЧП «Пунктом назначения» в честь известного зарубежного фильма ужасов.