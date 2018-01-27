На юге Петербурга остывают батареи из-за прорыва трубы с водой

Вчера, 23:07

В Московском районе Санкт-Петербурга вечером 27 января прорвало трубу с горячей водой. Вследствие этого кипятком залило всю проезжую часть, а в домах на Фрунзе остывают батареи.

Аварийная бригада прибыла на место происшествия в семь вечера. Специалисты по теплоэнергетике обследовали место аварии и обнаружили проблему и дефект на прорванной трубе. На данный момент сотрудники аварийной бригады проводят работы по возобновлению отопления в районе.

Во время ремонта в жилых домах отключили отопление, но оставили горячую воду. Сейчас на улице Фрунзе движение не ограничено.