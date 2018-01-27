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Под Волгоградом при взрыве газа в многоэтажке пострадали люди

Вчера, 20:00

Под Волгоградом при взрыве газа в многоэтажке, произошедшем 27 января, пострадали люди. Сообщается, как минимум, об одном жильце, попавшем в больницу.

Сообщение распространено региональными экстренными службами. Согласно предоставленной информации, инцидент случился в городе Волжский. Взрыв газа произошёл на верхнем этаже пятиэтажки. Пострадала жилица квартиры, которая в момент инцидента находилась на кухне.

Сообщается, что за взрывом не последовал пожар или обрушение конструкций. В то же время часть стены оказалась повреждённой. На место происшествия уже прибыл региональный губернатор и представители городской администрации. Что стало причиной инцидента, сигнал о котором поступил в 18-00, уточняется. Ряд источников информируют, что в квартире, где случился взрыв, проживала женщина в возрасте 36 лет. У неё было психическое заболевание.

Насколько безопасным является дальнейшее проживание в данном доме, определит экспертиза, но жильцов, судя по всему, придётся временно отселить. Сейчас в регионе стоят сильные морозы. Поэтому решение о местах временного расселения жильцов нужно принимать оперативно.

Полиция уже занялась охраной порядка на месте события и недопущением попыток хищения личного имущества.


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