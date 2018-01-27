В Якутии погиб один человек при взрыве и пожаре в котельной

Вчера, 19:26

В результате взрыва газа в котельной и возникшего впоследствии там пожара, произошедшего в Бердигестяхе, Якутия, погиб один человек.

В поселке Бердигестях Горного района Якутии в котельной, которая обеспечивала теплом центральную часть села, взорвался конденсат, после чего возник пожар, охвативший площадь здания в 103 кв.м. Предварительной причиной происшествия считают нарушение правил техники безопасности, что привело к взрыву. Известно о гибели оператора котельной в результате пожара.

При взрыве сломался дизель-генератор котельной, что нарушило теплоснабжение 30 жилых домов (18 частных домов и 12 многоэтажек, которые включают 78 квартир), а также во всех общественных зданиях центральной части региона. На заседании межведомственной группы правительства региона приняли решение доставить в Бердигестях модульную котельную мощностью 1 мегаватт уже через пять часов.