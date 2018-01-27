Единственная ТЭЦ Бишкека перестала функционировать из-за аварии

Вчера, 18:19

В Киргизии проводится восстановление теплоснабжения в экстренном режиме. Единственная ТЭЦ Бишкека перестала работать из-за аварии, что привело к снижению температуры.

Авария связана с переходом Киргизии в аномальную холодную температуру. Она была вызвана циклоном, который продвигался над Центральной Азией. На протяжение нескольких дней в Бишкеке стоит температура ниже 44 градусов С.

Старые колоагрегаты ТЭЦ дали сбой, однако крупной аварии избежали. Как сообщают энергетики, теплоснабжение восстановится ближе к ночи, так как нагрузка на электросети повлекла за собой отключение электричества.

Местное правительство издало указ для открытия шести пунктов приема и размещения граждан, которые нуждаются в помощи. Их поместили в школы и социальные учреждения. Данные пункты принимают не меньше 3 тысяч человек, обеспечивая их горячими блюдами и чаем, а также давая им ночлег и пледы.