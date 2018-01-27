VistaNews.ru


Единственная ТЭЦ Бишкека перестала функционировать из-за аварии

Вчера, 18:19

В Киргизии проводится восстановление теплоснабжения в экстренном режиме. Единственная ТЭЦ Бишкека перестала работать из-за аварии, что привело к снижению температуры.

 Авария связана с переходом Киргизии в аномальную холодную  температуру. Она была вызвана циклоном, который продвигался над Центральной Азией. На протяжение нескольких дней в Бишкеке стоит температура ниже 44 градусов С.
Старые колоагрегаты ТЭЦ дали сбой, однако крупной аварии избежали. Как сообщают энергетики, теплоснабжение восстановится ближе к ночи, так как нагрузка на электросети повлекла за собой отключение электричества.
Местное правительство издало указ для открытия шести пунктов приема и размещения граждан, которые нуждаются в помощи. Их поместили в школы и социальные учреждения. Данные пункты принимают не меньше 3 тысяч человек, обеспечивая их горячими блюдами и чаем, а также давая им ночлег и пледы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.