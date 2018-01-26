В Черняховске произошёл взрыв из-за утечки бытового газа

Сегодня, 17:05

В Черняховске в жилом строении произошёл взрыв из-за утечки бытового газа. Инцидент случился в дом по Дзержинского. Сообщение сделано местными спасателями.

От их имени выступил Андрей Огнедюк, возглавляющий спасательное подразделение в Черняховске. Согласно его информации, баллон с газом располагался в одном помещении, а плита – в другом.

В определённый момент из баллона произошла утечка газа. Смешавшись с воздухом, он воспламенился. После последовал взрыв.

В квартире в тот момент была 84-летняя женщина. Она получила сильные ожоги верхней части тела. Помимо того, у неё почти полностью сгорели волосы. Сейчас она в госпитале. Также повреждения получены и 58-летним мужчиной, находившимся на тот момент в квартире.

Происшествие случилось в жилье, находящемся на площади первого этажа дома, в котором только две квартиры. Калининградские правоохранители уже приступили к проверке причин, приведших к данному ЧП. Такое сообщение размещено следственным управлением регионального СК.

Сообщается о выбитых в результате инцидента окнах. О других повреждениях, полученных строением, информации пока что нет.