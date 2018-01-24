Вчера, 20:50

По данным представителей экстренных служб в Самарской области, произошла крупная утечка бензина. Инцидент зафиксирован неподалеку от поселка Уваровка.

По предварительным данным, утечка бензина произошла из «Сызранского НПЗ» по причине несанкционированной врезки в продуктопровод с диаметром 273 миллиметра. Инцидент зафиксирован в двух километрах от поселка Уваровка в Самарской области. Разлив топлива произошел на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

В экстренных службах сообщили, что на данный момент течь оперативно устранили, сотрудники НПЗ осуществляют все мероприятия по ликвидации последствий. Эксперты установили, что угрозы попадания нефтепродуктов в источники воды не зафиксировано. На место ЧП отправилась мобильная лаборатория со специалистами Роспотребнадзора, которые проведут необходимые проверки для безопасности населения.