VistaNews.ru


В Самарской области произошла крупная утечка бензина

Вчера, 20:50

По данным представителей экстренных служб в Самарской области, произошла крупная утечка бензина. Инцидент зафиксирован неподалеку от поселка Уваровка.

По предварительным данным, утечка бензина произошла из «Сызранского НПЗ» по причине несанкционированной врезки в продуктопровод с диаметром 273 миллиметра. Инцидент зафиксирован в двух километрах от поселка Уваровка в Самарской области. Разлив топлива произошел на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

В экстренных службах сообщили, что на данный момент течь оперативно устранили, сотрудники НПЗ осуществляют все мероприятия по ликвидации последствий. Эксперты установили, что угрозы попадания нефтепродуктов в источники воды не зафиксировано. На место ЧП отправилась мобильная лаборатория со специалистами Роспотребнадзора, которые проведут необходимые проверки для безопасности населения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.