В Волгограде кипяток из лопнувшей трубы залил жилой дом

Вчера, 19:05

В Волгограде сегодня произошло чрезвычайное происшествие в одном из жилых домов. Кипяток из лопнувшей трубы полностью залил подвальное помещение, а квартиры превратил в банные парилки.

Жители дома, в котором случилась авария, негодуют и делятся своими негативными впечатлениями в социальных сетях. По словам жильцов, труба рванула рано утром, когда люди собирались на работу. Подъезд, а затем и квартиры, заполнились горячим паром. Тем не менее, техники коммунальной муниципальной службы приехали лишь к пяти вечера.

Как сообщают жильцы, приехавшие спустя девять часов после аварии рабочие, на справедливый вопрос, почему так долго добирались, ответили нецензурной бранью. В квартирах у людей, особенно на первых этажах, от стен отстали обои, а вещи отсырели. На данный момент коммунальщики еще не закончили ликвидацию аварии. Пар продолжает заполнять подъезд.