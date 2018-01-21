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Неподалёку от Москвы произошло опасное сближение двух авиалайнеров

Сегодня, 12:42

В небе неподалёку от Москвы произошло опасное сближение в небе двух пассажирских авиалайнеров. Сообщение об этом распространено авиадиспетчерскими службами.

В небе над прилегающими к Москве регионами опасно сблизились пассажирские Superjet и Boeing. Оба самолёта направлялись в Москву и совершали маневры, необходимые для посадки.

Superjet, летевший из Таллина, направлялся на посадку в Шереметьево. В момент когда лайнер уже опустился до высоты в 4300 метров, от его экипажа поступила информация о срабатывании системы, оповещающей об опасном сближении.

Как оказалось, это был Boeing, летевший во Внуково из Мурманска. Расстояние между самолётами в момент критического сближения составляло лишь 600 метров. К счастью, чёткая работа экипажей, следовавших инструкциям диспетчеров, позволила избежать трагической катастрофы.

В итоге Superjet и Boeing удалось «развести» в разные стороны, после чего они смогли благополучно приземлиться.

В то же время, данная информация пока что официально не подтверждена.


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