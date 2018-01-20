Поселок в Хакасии лишился света и тепла сегодня

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Из-за сломавшегося трансформатора, жители поселка в Хакасии лишились сегодня тепла и электричества.

Серьезная коммунальная авария произошла сегодня в селе Бородино в Боградском районе Хакасии около 5 утра. При морозе на улице в 30 градусов, люди остались без света и тепла. Из-за вышедшего из строя трансформатора, все жилые дома и здания деревни, в том числе и местная котельная, отапливающая весь населенный пункт, лишились электроэнергии. Для предотвращения возможной разморозки системы (температура наружного воздуха минус 32 градуса Цельсия), специалисты сбросили часть воды.

На данный момент, потребители электричества запитаны от резервной линии. После завершения заполнения теплосети, котельная выйдет на свои рабочие нормативы. Трансформатор продолжают ремонтировать.

Об аварии оповестили руководителя республики, который поставил ситуацию под контроль оперативных служб Хакасии. На место аварии прибыл представитель Минстроя республики, который следит за ходом проведения ремонтных работ и в случае необходимости оказывает методическую помощь.