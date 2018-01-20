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В Ставрополе залило улицу из-за прорыва трубы

Сегодня, 11:32

Пользователи соцсетей сообщили о прорыве канализационной трубы в Ставрополе на улице Кулакова. В результате ЧП проезжую часть серьезно залило водой.

Авария произошла рано утром на лице Кулакова в Ставрополе. В районе проезжей части, пролегающей в сторону Михайловска, прорвало канализационную трубу. Как итог, огромное количество воды распространилось по дороге, создав серьезные трудности автомобилистам.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий ЧП. В расположенных рядом с местом аварии домах отключили подачу воды. Сроки восстановления водоснабжения жителей улицы Кулакова в Ставрополье не сообщаются.


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