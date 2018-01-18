В Новосибирске в школе на учащихся рухнул потолок

Сегодня, 16:10

В Новосибирске в школе № 160 в Ленинском районе рухнул потолок. Учебное учреждение находится по адресу улица Выставочная, 8.

Информацией делятся учащиеся и родители в местных пабликах в социальной сети «ВКонтакте». По словам одной из женщин, в результате обрушения потолка пострадали трое школьников. Скорая медицинская помощь им не потребовалась, все необходимые процедуры сделали в школьном медпукнте. Один из пользователей отметил, что в вышеуказанной школе не так давно делали капитальный ремонт. Сейчас соответствующие инстанции уже занимаются данным инцидентом.

Другой местный житель пожаловался на школу под номером 54. По его словам, учебное учреждение находится в аварийном состоянии. При этом план по ремонту здания утвердили ещё несколько лет назад.