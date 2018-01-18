В Екатеринбурге из-под земли валит пар кипятка

Сегодня, 12:05

В пресс-службе АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» подтвердили факт крупной коммунальной аварии в городе. Известно, что произошел порыв 500 мм трубопровода с горячей водой на Красноуральской улице. Работу 5 единиц техники курируют власти Екатеринбурга.

Стало известно о крупной аварии в Екатеринбурге. Речь идет о порыве 500 мм трубы с горячей водой. Происшествие зафиксировано на Красноуральской улице сегодня. На месте работают 5 единиц специальной техники. Горожане паникуют и удивляются наличию густого горячего дыма на месте порыва. Известно, что поврежденная труба обеспечивала восемь улиц теплом.

Состояние теплоподачи в жилища не уточняется. Информацию официально подтвердили уполномоченные пресс-службы АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». За ходом работ наблюдают власти. В результате ЧП пострадавших нет.