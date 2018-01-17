В Ижевске на Пушкинской улице произошел взрыв бытового газа

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Сегодня, 17 января, утром в Ижевске на Пушкинской улице в доме №118 произошёл взрыв. По предварительным данным считается, что это был хлопок бытового газа. Информацию о происшествии сообщает администрация города.

В сообщении городской пресс-службы говорится, что в данный момент возле дома №118 на Пушкинской работают специалисты Следственного комитета РФ по региону, городские представители МЧС и МВД, а также представители управляющей компании. Как стало известно, задымления и пожара не было. Из-за незначительных разрушений эвакуация жильцов не потребовалась, добавляют в муниципалитете.

Пресс-служба МЧС по Удмуртии добавляет, что в одной из квартир многоэтажного дома произошёл небольшой взрыв, без дальнейшего возникновения пожара. За время, пока пожарные прибыли на место происшествия, газ затух самостоятельно. Из-за взрыва в квартире вылетели стёкла окон, но конструкции дома не повредились.

По некоторым поступившим данным, в результате происшествия погиб один человек. Однако эта информация городскими ведомствами не подтверждается.