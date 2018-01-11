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В Мурманске улицы залило кипятком в результате аварии

Сегодня, 11:39

Региональная пресса Мурманска сообщила о коммунальной аварии на пересечении улиц Володарского и Челюскинцева. В результате ЧП целый квартал оказался затоплен горячей водой.

В настоящее время СМИ неизвестно, в какой именно части Мурманска произошла авария. Ее итогом стали лужи кипятка глубиной до 20 сантиметров на пересечении улиц Володарского и Челюскинцева. ЧП создало огромные проблемы для пешеходов. Накануне аварии коммунальные службы Мурманска расчищали проезжую часть от снега, создав отвалы на тротуарах.

Городская администрация пока что никак не прокомментировала затопившее целый квартал чрезвычайное происшествие. В результате, причина аварии и сроки устранения ее последствий остаются неизвестными.


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