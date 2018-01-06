Сегодня, 15:05

В водах Филиппин столкнулись два судна. Пассажирский паром Lite Ferry 20 не смог обойти грузовое судно LCT Seamine 8. Паром с 54 пассажирами получил повреждения. Данных о пострадавших нет.

Стало известно, что в водах Филиппин произошло столкновение двух судов. В результате столкновения пассажирского парома Lite Ferry 20 и грузового судна LCT Seamine 8, первый получил повреждения борта. Официальных данных о пострадавших или погибших пока нет. За ситуацией продолжают активно следить родственники пассажиров и моряков с обоих судов.

Напомним, что в Китае затонуло судно Sheng Hai, три члена экипажа пропали без вести. Поиски остальных пропавших продолжаются.

Власти Аргентины признали гибель 44 человек на подлодке «Сан-Хуан». Также родные пропавших моряков направили официальное письмо Владимиру Путину с просьбой возобновить поиски. Официальные власти страны заявили о прекращении поисков судна.