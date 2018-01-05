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В Швейцарии поезд сошёл с рельсов из-за сильного ветра

Вчера, 18:22

Поезд сошёл с рельсов из-за шторма в среду 3 января в городе Берн, Швейцария. Сообщается, что есть пострадавшие.

На опубликованных в Youtube кадрах видно, как первый вагон наклоняется набок и опрокидывается. В результате появилась информация, что 8 человек получили легкие травмы.

Помимо этого на снимках было видно, как вокруг падают деревья, которые не смогли устоять от потока ветра. Местами его скорость достигала 200 километров в час. Последний раз такое было зафиксировано в 1981 году.

Из-за инцидента в домах пропало электричество, движение на дорогах затруднено, а в некоторых местах перекрыто, отменена часть авиарейсов.

В отдельных регионах появилась угроза схода лавин, поэтому власти объявили об эвакуации.


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