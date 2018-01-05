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В Архангельске из-за аварии жители 12 домов остались без воды в новогодние праздники

Сегодня, 13:19

По сообщению пресс-сужбы "Водоканала" города Архангельск, сегодня 5 января жители 12 домов, начиная от улицы Котласской до Обводного канала по улице Розы Люксембург, останутся без воды из-за возникшей пробоины в трубе в районе Розы-Люксембург.

Не успела закончиться пора новогодних праздников, как новогоднее настроение жителей Архангельска омрачилось аварией на водопроводе. На улице Розочки потекла труба у дома №67. Сейчас там идут ремонтные работы, в связи с которыми без воды остались жители домов № 54, 56, 56/1, 58, 58/1, 60, 63, 67, 69 по улице Розы-Люксембург; 1, 7/1 на улице Котласской и доме № 24 на Обводном.

Такая же участь в скором времени постигнет и жителей Троицкого проспекта 94 и 102, а также по улице Свободы 21 и 23/1, там также планируются ремонтные работы.

О возобновлении водоснабжения можно посмотреть на официальном сайте "Водоканал" или на их страничке в социальной сети.


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