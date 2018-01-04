VistaNews.ru


В ЮАР с рельсов сошёл поезд, пострадали около ста человек

Сегодня, 14:41

В ЮАР с рельсов сошёл поезд с пассажирами. В результате данного происшествия пострадали около ста человек. Информацию об этом сообщают представители местной экстренной медицинской помощи на своей официальной странице в Twitter.

В сообщении говорится, что на место прибыли все необходимые службы для ликвидации происшествия. По предварительной информации, пострадали минимум около 100 человек.

Данный инцидент произошёл сегодня, 4 декабря, между населёнными пунктами Крунстадт и Ханненман. Местные издания уточняют, что в аварии замешано два автомобиля, один из них был грузовым, и поезд.

По последним полученным данным, после того, как состав сошёл с рельсов, он стал гореть.

Ранее сообщалось, что при минном обстреле аэродрома в Хмеймим погибли двое российских военных. Минобороны РФ уточняет, что это случилось 31 декабря ночью.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.