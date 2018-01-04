В ЮАР с рельсов сошёл поезд, пострадали около ста человек

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В ЮАР с рельсов сошёл поезд с пассажирами. В результате данного происшествия пострадали около ста человек. Информацию об этом сообщают представители местной экстренной медицинской помощи на своей официальной странице в Twitter.

В сообщении говорится, что на место прибыли все необходимые службы для ликвидации происшествия. По предварительной информации, пострадали минимум около 100 человек.

Данный инцидент произошёл сегодня, 4 декабря, между населёнными пунктами Крунстадт и Ханненман. Местные издания уточняют, что в аварии замешано два автомобиля, один из них был грузовым, и поезд.

По последним полученным данным, после того, как состав сошёл с рельсов, он стал гореть.

Ранее сообщалось, что при минном обстреле аэродрома в Хмеймим погибли двое российских военных. Минобороны РФ уточняет, что это случилось 31 декабря ночью.