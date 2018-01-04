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В Челябинске на ж/д станции разлилось реактивное горючее

Сегодня, 14:46

В Челябинске на железнодорожной станции «Челябинск-Главный» произошла утечка авиационного топлива во время формирования ж/д состава. В результате ЧС все остались целы, угрозы для жителей города и экологической обстановки не засвидетельствовано.

Чрезвычайное происшествие на ж/д станции «Челябинск-Главный» имело место в ночь на 3 января. При формировании рабочими железнодорожного состава одна из цистерн дала течь. В результате авиационное горючее разлилось по станции. Спасательные ведомства незамедлительно приступили к ликвидации последствий аварии, благодаря чему никто не пострадал. Своевременная реакция на ЧС не подвергла угрозе здоровье и жизнь жителей Челябинска, а также экологическую обстановку в городе.

Инцидент проверяют правоохранители, движение поездов через ж/д станцию «Челябинск-Главный» проходит в обычном режиме.


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