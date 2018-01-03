В Армении здание сельской администрации разрушил сильный взрыв

На севере Армении в здании, где располагается местная администрация, произошёл сильный взрыв. Он практически полностью разрушил строение.
Инцидент случился 3 января в селе Мец Парни, находящемся в Лорийской области. Сообщение об этом распространено пресс-службой республиканского МЧС.
Согласно обнародованной информации, сигнал о взрыве поступил в 08:54. На место события немедленно выехали спасатели и сотрудники опергруппы. При осмотре здания было установлено повреждение и разрушение стенных перегородок строения на площади в 140м2. Также в здании администрации выбиты абсолютно все окна.
Что послужило причиной столь мощного взрыва, устанавливается. О пострадавших информация пока не поступала.