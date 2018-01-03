VistaNews.ru


Рейс Барнаул-Москва экстренно приземлился в Новосибирске

Сегодня, 14:34

Вынужденную посадку в Новосибирске совершил рейс Барнаул-Москва. Такая необходимость возникла из-за возникновения аварийной ситуации на борту.

 Сегодня, 3 января, самолет, совершавший рейс по маршруту Барнаул-Москва, совершил аварийную посадку в Новосибирске. Согласно расписанию, пассажиры авиарейса SU 1431 должны были уже приземлиться в столице, но вынуждены провести день в чужом городе.

Известно, что перелет выполняли специалисты авиакомпании «Аэрофлот». Во время полета в багажном отделении раздались звуки сигнализации. Пока руководство на земле искало пути устранения данной ситуации, самолет два часа летал над Барнаулом. В результате, было принято решение посадить борт в Новосибирске.

Согласно летным правилам, после совершения посадки экипажу положен отдых в размере 19 часов. Только после этого рейс сможет продолжить движение по маршруту. Пока механики выясняют причину, по которой сработала сигнализация, после они начнут подготовку борта к вылету. Известно, что вылет запланирован на 21:00 по местному времени.

Всех пассажиров разместили в комнаты отдыха, обеспечили им еду и питье.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.