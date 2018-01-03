Рейс Барнаул-Москва экстренно приземлился в Новосибирске

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Вынужденную посадку в Новосибирске совершил рейс Барнаул-Москва. Такая необходимость возникла из-за возникновения аварийной ситуации на борту.

Сегодня, 3 января, самолет, совершавший рейс по маршруту Барнаул-Москва, совершил аварийную посадку в Новосибирске. Согласно расписанию, пассажиры авиарейса SU 1431 должны были уже приземлиться в столице, но вынуждены провести день в чужом городе.

Известно, что перелет выполняли специалисты авиакомпании «Аэрофлот». Во время полета в багажном отделении раздались звуки сигнализации. Пока руководство на земле искало пути устранения данной ситуации, самолет два часа летал над Барнаулом. В результате, было принято решение посадить борт в Новосибирске.

Согласно летным правилам, после совершения посадки экипажу положен отдых в размере 19 часов. Только после этого рейс сможет продолжить движение по маршруту. Пока механики выясняют причину, по которой сработала сигнализация, после они начнут подготовку борта к вылету. Известно, что вылет запланирован на 21:00 по местному времени.

Всех пассажиров разместили в комнаты отдыха, обеспечили им еду и питье.