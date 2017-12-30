Сегодня, 12:03

Вчера, 29 декабря, утром, в детской поликлинике Екатеринбурга обвалился потолок. Сообщается, что зону обвала сначала оградили, убрали от обломков, вымыли территорию обвала, а затем стали работать в обычном штатном режиме.

Данный инцидент произошёл в детской поликлинике №1, которая располагается на проспекте Орджоникидзе. Один из посетителей медучреждения по имени Александр рассказал, что сначала работники оградили территорию обвала, убрали всё, что осыпалось, помыли пол и продолжили работу.

В больничной регистратуре давать какие-либо комментарии и отвечать на вопросы не стали. Там только посоветовали обратиться в вышестоящую больницу №15. А там уже потребовали письменный запрос.

Жалобы на детскую поликлинику №1 у горожан были и ранее. Родители детей на различных форумах города и в различных пабликах сообщают, что здание медучреждения уже давно нельзя использовать, поскольку его построили ещё в 1930-х годах. Уточняется, что в больнице очень жарко и сыро, неприятный запах и не открываются окна. Косметический ремонт исправить общую ситуацию уже не в состоянии.