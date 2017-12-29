Фонтан кипятка посреди Ростова шокировал окружающих

Вчера, 22:13

В Ростове, посреди Нагибинского проспекта, образовался мощный фонтан с кипятком. Это не новогодний атрибут украшения, а обычная коммунальная авария на теплотрассе.

В преддверии Нового года половина ростовчан осталась лишена наиболее востребованного блага – горячей воды. Причина такого сюрприза заключена в масштабной коммунальной аварии, которая произошла в 13:25 на Нагибинском проспекте. Очевидцы увидели огромный фонтан кипятка, который разливался во все стороны. Фотоснимки немедленно оказались в интернете.

Люди обеспокоены тем, что горячая вода мощным потоком забила в центре Ростова, как раз на перекрестке Нагибинского проспекта и улицы Турмалиновской. На месте аварии работают ремонтные бригады сотрудников коммунальной конторы. Жители Ростова обеспокоены отсутствием горячей воды в домах и квартирах. Многие говорят, что дата окончательной ликвидации прорыва трубопровода пока не установлена. Есть информация, что подобное случается на этом участке не в первый раз.