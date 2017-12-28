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В Венесуэле на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв

Сегодня, 10:26

В Венесуэле на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Cardon в ночь на среду произошел мощный взрыв одного из резервуаров для бензина. По неофициальным сообщениям, пострадали как минимум трое человек. Правительство страны воздерживается от комментариев.

По информации источников, взрыв произошел ночью, когда на территории нефтеперерабатывающего завода присутствовало ограниченное количество работников. Резервуар, не до конца заполненный бензином, взорвался без предварительного возгорания. Пожар удалось потушить лишь спустя несколько часов. Взрывной волной были разрушены некоторые постройки завода и выбиты стекла в домах населенного пункта, расположенного неподалеку.

Местные издания выдвинули версию, что имела место целенаправленная диверсия. В Венесуэле, несмотря на наличие крупных нефтяных месторождений, в последнее время испытывается дефицит топлива. Нефтеперерабатывающие заводы финансируются на треть из-за кризиса, вызванного политической обстановкой в стране.


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