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В Саратове авария прервала движение троллейбусов в центр города

Сегодня, 09:39

В час пик остановлено движение троллейбусов в Саратове в сторону центра города. Такая необходимость возникла из-за аварии – обрыв проводов.

 В Ленинском районе Саратова пассажиры остались без услуг троллейбуса. В час пик движение электротранспорта было остановлено сразу по четырем популярным маршрутам.

Руководство предприятия «Трамваи и троллейбусы Саратова» разместили информацию о причинах таких неудобств на своем официальном сайте и страничке в социальной сети «ВКонтакте». Как выяснилось, терпеть такие неудобства пассажирам троллейбусов пришлось из-за аварии, которая произошла на контактной сети.

На самом оживленном участке движения были оборваны контактные электропровода, по которым движутся троллейбусы. Это привело к остановке таких маршрутов - №№ 5, 7, 10 и 11.

Сообщается, что ремонтные бригады «СГЭТ» приступили к восстановлению контактной сетки. Также выясняются причины такой аварии. Пассажиры с пониманием отнеслись к таким неудобствам, хотя в социальных сетях некоторые высказывали и свое возмущение. Подобные неполадки являются редкостью для предприятия "Трамваи и тролейбусы Саратова".


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