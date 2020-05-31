В Омске две жертвы после ДТП иномарки и такси

Сегодня, 11:30

27-летний водитель Mercedes-Benz хотел развернуться возле жилого дома.

На улице Богдана Хмельницкого в Омске накануне произошло ДТП, результатом которого стали две жертвы. Как сообщают органы правопорядка, водитель Mercedes-Benz совершал разворот возле жилого дома. В этот момент и произошло столкновение с таксистом, управлявшим Renault Logan. К несчастью, в салоне автомобиля находились два пассажира – 40-летние мужчина и женщина.

В результате произошедшего столкновения скончались таксист и мужчина-пассажир. Освидетельствование, проведенное позднее, показало, что водители были полностью трезвыми. По случаю произошедшего полицией ведется проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.