Россиянин трижды заплатил за гитару, но так и не получил ее

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Россиянин, проживающий в Ульяновске, нарвался на фейковый интернет-сайт и стал жертвой мошенников. Приобретая гитару, он трижды заплатил за нее, но так и не получил несуществующий товар.

За помощью полиции обратился житель Ленинского района. Он признался, что тяга к музыке и экономии подвели его: 16 мая, листая сайт с бесплатными объявлениями, он наткнулся на гитару за 14 200 рублей. В специализированных магазинах аналогичный инструмент стоит порядка 30 000, поэтому пострадавший тут же решил сделать заказ.

Ссылка в описании вела на внешний сайт, где содержалась более подробная информация о гитаре. Пока мужчина изучал ее, с ним связался менеджер и назвал номер счета, по которому можно оплатить покупку. Переведя деньги, пользователь обратился к продавцу, но получил сообщение о том, что платеж не прошел. Доверчий ульяновец не стал звонить в банк, а просто повторил операцию несколько раз, в итоге потратив 42 630 рублей. Чуть позже покупатель заметил собственную оплошность и попытался связаться с автором объявления, но тот в онлайне так и не появился. Теперь делом занимается МВД РФ.