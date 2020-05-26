В Ленобласти задержали чиновницу в деле о гибели шести детей в пожаре

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Начальницу отдела администрации Выборгского района обвиняют в преступной халатности — с марта 2019 года она знала об антисанитарии и ненадлежащих условиях жизни погибшей семьи.

В Выборге Ленобласти продолжают выяснять обстоятельства гибели шести детей и двоих взрослых в пожаре. В деле уже появились первые подозреваемые — в рамках расследования сотрудники СКР задержали начальницу районного отдела по работе с несовершеннолетними. Чиновницу обвиняют в преступной халатности — с марта 2019 года ей было заведомо известно об антисанитарии в доме, где жила семья, а также о повреждении электрической проводки в здании. Женщина не предприняла никаких действий, чтобы уберечь детей от несчастного случая, что в итоге привело к трагедии, считают следователи.

В рамках уголовного дела установлено, что в 2018 и 2019 годах отдел по работе с несовершеннолетними под контролем чиновницы проводил проверки в семье и установил нарушения со стороны родителей. Вместо того, чтобы доложить об этом руководству, женщина скрыла указанные факты, чем поставила под угрозу жизнь детей. В настоящее время с задержанной проводятся следственные действия, сотрудники СКР намерены просить у суда для неё меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что в частном доме в Выборгском районе Ленобласти произошёл пожар, жертвами которого стали шестеро детей и двое взрослых. Одна девочка 15 лет чудом спаслась от гибели, поскольку в ту ночь была в гостях у бабушки.