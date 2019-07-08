Эхо прошлого: Во Франкфурте-на-Майне найдена 500 килограммовая бомба

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Снаряд находился в восточной части города. В ходе операции по его обезвреживанию были эвакуированы 16,5 тысяч человек, пострадавших нет.

Бомба была найдена на строительной площадке возле здания Европейского центрального банка. Согласно информации, полученной от команды саперов, бомба была американского производства.

Для проведения операции по обезвреживанию эвакуировали всех находившихся в радиусе 1 км, всего около 16.5 тысяч человек, в число которых входили 25 пациентов местной больницы, которые находились в коме на момент эвакуации. Были перекрыты дороги и закрыт местный зоопарк.

Всех жителей восточной части города в 8:00 попросили покинуть свои жилища и проследовать до точек эвакуации. После того, как основная масса людей покинула возможную зону поражения, полицейские начали обходить дома и проверять, не пропустил ли кто эвакуацию. Также город патрулировал вертолет с тепловизором.

В 14:00 по местному времени началась процедура обезвреживания бомбы. Процесс был осложнен тем, что взрыватели бомбы находились в крайне плохом состоянии, однако спустя несколько часов бомба была успешно обезврежена.

Это одна из крупнейших эвакуаций в истории Германии со времен Второй Мировой войны. Крупнейшей считается эвакуация 2017 года, когда из-за бомбы весом 1.5 тонны были эвакуированы почти 70 тысяч человек.