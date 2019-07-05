Сколько тигра не корми: четверо животных разорвали известного дрессировщика

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Трагедия произошла в провинции Бари, Италия. Врачи и коллеги дрессировщика более получаса не имели возможности вытащить пострадавшего из клетки.

Всё произошло 4 июля, за несколько часов до начала представления. 61-летний дрессировщик Этторе Веббер проводил репетицию циркового номера, когда к нем подскочила тигрица и укусила за руку. Это послужило сигналом для остальных зверей: они повалили мужчину на землю и растерзали. Ситуацию усугубило то, что помощь мужчине невозможно было оказать в течении целых 30 минут.

По словам медиков, дрессировщик скончался от нескольких травм позвоночника и множества рваных ран. На данный момент проводится расследование причин трагедии.

Цирк, вместе с которым Веббер прибыл в провинцию Бари, начал выступать 15 июня, и выступления должны были продолжаться еще месяц. Неизвестно, заставит ли трагедия закрыться цирк раньше времени. Также всё еще не указывают, что будет с проявившими агрессию тиграми.

Нападение больших кошек на дрессировщиков – довольно частое явление. Так в городе в апреле в городе Луганск тигр напал на укротителя Хамаду Куту посреди выступления. Однако дрессировщик сумел взять ситуацию в свои руки и загнал животное обратно в клетку.