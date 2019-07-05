Гори-гори ясно: группа активистов сожгла флаг США у стен Белого дома

Сегодня, 10:30

Акцию провели члены Революционной коммунистической партии в День независимости. Активисты выступали за «мир без США» и требовали ухода Трампа.

Сожжение флага произошло ровно за час до того, как Трамп покинул Белый дом, чтобы произнести торжественную речь у мемориала Авраама Линкольна.

Активистов арестовали спустя несколько часов после сожжения, двум из них предъявлено обвинение. Арест произошел в приблизительно 6 вечера по местному времени на Пенсильвания-авеню. «Два человека были арестованы, первый обвиняется в нападении на представителя власти и умышленном поджоге, второй – в препятствовании полицейскому расследованию и сопротивлению при аресте», – сообщает полицейское ведомство.

Один из активистов получил легкие травмы во время задержания, был доставлен в госпиталь, а оттуда – в полицейский участок, как и второй.

Инцидент вызвал ряд столкновений с правыми группировками, в ответ правительство перекрыло часть территорий, прилегавших к Белому дому.

Для одного из активистов, Грегори Джонсона, это не первая подобная акция. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за сожжение флага в 1989, однако выиграл суд. А в 2016 получил почти 250 тысяч долларов компенсации за задержание после сожжения флага на съезде Республиканской партии.