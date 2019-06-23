С выпускного в автозак: В Ярославле полиция задержала 11-классника за «экстремизм» - шутник или подрывник?

Сегодня, 16:01

Мама мальчика получила синяки и разбитые очки с телефоном за попытку выяснить куда и за что увозят ее ребенка.

Стало известно, что в Ярославле полиция задержала 11-классника за «экстремизм». Дело в том, что парень решил поговорить в соцсетях со своим другом о желании принести бомбу в школу и устроить «взрывной выпускной». Конечно, тут можно сомневаться шутник он или подрывник, но полиция решила выяснять это уже в отделении и отправила мальчика с выпускного сразу в автозак. На опубликованном видео видно, что мама парня пытается добиться от правоохранителей объяснений и выяснить, куда же все-таки везут ее ребенка и за что. Все что она получила – это синяки, разбитые очки и телефон. Об этом она рассказала немного позже уже в интервью. Рядом с ней сидела бабушка и четко указала на синяк на груди у женщины.

Такое отношение к людям, которые пытаются выснить за что задерживают ее ребенка – это ненормально. Разумеется, что в России существует статья за экстремизм и недавние события в Керчи заставляют ставить на уши всю полицию из-за одного, возможно пошутившего, подростка.

Однако, это не должно происходить в духе НКВД – приехали, забрали. Нет, если женщина требует объяснений, полиция должна цивилизованно предъявить ордер на задержание, так как это не особо опасный преступник. Поведение же полиции свидетельствует о наплевательском отношении к своим гражданам и попытке подчеркнуть собственную значимость и безнаказанность. Грустно.