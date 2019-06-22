Приставучие приставы: Мошенники от лица ФССП отправляют россиянам опасные письма-вирусы

Сегодня, 17:25

Мошенники промышляют в Рунете больше 5 лет, и на них «ведутся».

Россияне вновь становятся жертвами злоумышленников, которые притворяются Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Приставучие приставы ежегодно, с 2013 года, занимаются рассылкой писем-вирусов. Их содержание достаточно пугающее для среднестатистического россиянина: «ФССП» сообщает о наличии какой-то задолженности, которую нужно оплатить «вчера». В противном случае должнику грозят штрафные санкции.

Абсурд такого преступления начинается с неудачно написанного адреса электронной почты и заканчивает на расхождениях: «ФССП» очень быстро забывает, что пишет должнику об уголовном производстве, и переводит тему на обычный долг. Характерным также является указание даты, которая всегда несёт в себе срочность. Но россияне всё равно нажимают на подозрительные ссылки и пытаются скачать файл с «подробностями» дела, вводят логины и пароли. Результаты предсказуемы – гаджет заражён таким вирусом, который не распознаёт даже лицензированный антивирус.

В этом году мошенники, отправляющие приманки от лица ФССП, немного изменили тактику. Теперь они не грозятся арестовать счета и изъять в судебном порядке всё имущество: в сезон отпусков должника просто не выпустят из России.

ФССП знает о таких случаях, но может только предупредить и попросить не верить таким письмам-вирусам. Нужно помнить, передаёт ведомство, что в электронных письмах ФССП не сообщает об открытии уголовных дел, судебных актах, а по телефону не предоставляет личную информацию – всё при личном общении. Узнать о наличии задолженностей можно в личном кабинете на сайте ФССП. А если кто-то уже стал жертвой мошенников, необходимо обратиться в полицию.