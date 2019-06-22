Электровоз-дуршлаг - Халатность «РЖД» грозит пассажирам «прожаркой» в сотни вольт

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Людей возят на якобы списанном поезде, но машинисты смеются смерти в лицо.

Один из машинистов «РЖД» выложил в Сеть совсем несмешное видео, несмотря на то, что «водители» не стесняются веселиться рядом с суровой действительностью. На ролике запечатлено, как через большие дыры в крыше локомотива внутрь льётся летний дождь, ранее захлестнувший Красноярский край.

Вода стекает по стёклам и попадает прямо в электрическую панель. Последствия такой халатности может представить даже школьник, но не похоже, чтобы это волновало беззаботных машинистов.

По установленным в посте хэштегам можно узнать, что «развесёлое» действо разворачивается в электровозе, приписанном к эксплуатационному депо ТЧЭ-7 Абакан-II на Красноярской железной дороге. Согласно открытой информации в Сети, это депо уже долгие годы использует электровоз ЭР9П-258, построенный полвека назад.

Онлайн-ресурсы о поездах «rus-etrain» и «Железнодорожная фотогалерея» подтверждают эту информацию и сообщают интересную деталь. Оказывается, в 2008 году ЭР9П-258 был списан, а последним местом приписки остаются всё те же Красноярские железные дороги, входящие в состав «РЖД».

Ещё больше пугают теги «Междуреченск», «Бискамжа» и прочие наименования населённых пунктов. Вероятно, электровоз-дуршлаг регулярно возит пассажиров между этими поселениями. Чревата такая легкомысленность трагическими последствиями. Короткое замыкание в древнем железном электровозе, передвигающемся по контактным сетям в тысячи вольт, грозит находящимся внутри людям «прожаркой» в сотни вольт. Кроме того, локомотив может в любую секунду стать неуправляемым, что также имеет свои последствия. Но у большинства пользователей Сети всё же вопросы вызывает, почему списанный локомотив путешествует по красноярским рельсам?