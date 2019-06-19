Грузовик «Магнита» едва не задавил маму с ребёнком

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Шофер магазина якобы перепутал пешеходную зону со скоростной трассой.

Магазин, пропагандирующий семейные ценности, чуть ли не стал их крушителем. Живущая возле «Магнита у дома» мать процитировала Ольгу Наумову, руководителя сети «Магнит»: «Каждый день – это маленький шаг навстречу клиенту». К сожалению, повод для цитаты был совсем не радостным.

Женщина пожаловалась на халатность или водителя грузовика, или сотрудника магазина, или на обоих – действительный виновник неизвестен. По её словам, к ней навстречу в буквальном смысле «шагнул грузовик». Она с дочкой в коляске при выходе из магазина заметила фуру, которая припарковалась на переходной зоне. В итоге, мать была вынуждена обходить препятствие по газону, а чуть позже грузовик стал двигаться в сторону женщины.

В этот же момент колесо коляски застряло в выбоине, что привело мать в ужас. Конечно, сотрудник магазина заметил опасную ситуацию и остановил водителя. Однако, на замечание женщины о недопустимости таких происшествий, сотрудник магазина якобы легкомысленно отмахнулся: «там ещё 50 см».

Пока что неприятная ситуация остается без внимания руководства «Магнита», в другие инстанции перепуганная мать не обращалась.