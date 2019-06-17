Энцефалит в молоке: Семья в Подмосковье была заражена через сырое молоко

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Потерпевшим была оказана своевременная помощь и они идут на поправку.

Роспотребнадзор 16 июня сообщил об инциденте заражения клещевым энцефалитом в Подмосковье. Пострадавшими является семья, которая обратилась в поликлинику и была госпитализирована. Сам энцефалит был в молоке, которое семья употребила ранее.

«Ситуация находится под контролем», - заявляет Роспотребнадзор. На данный момент сотрудниками проводится обработка территории против клещей и грызунов. Также был проведён полный комплекс противоэпидемических мер.

Клещевым энцефалитом можно заразиться как от клещей, так и от инфицированными ими скота. Стоит обратить внимание на то, что семья была заражена именно через сырое молоко, а не прямой контакт с клещами. Энцефалит передаётся через молоко инфицированного животного, и через приготовленные продукты из молока (сметана, творог).