Индию захлестнула волна солнечных ударов с летальным исходом

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Количество смертей от острого энцефалита стремится к сотне.

Бедственное положение сложилось в северо-восточном штате Бихтар, где за несколько дней погибло более 80 детей, еще около 100 госпитализированы. Причиной смертей стала вспышка острого энцефалита спровоцированного аномальными погодными условиями. Дневная температура не опускается ниже 40 градусов, а «опоздавший» муссон принес высокую влажность. Высокие температуры в сочетании с высокой влажностью спровоцировали массовое размножение насекомых, разносчиков энцефалита.

Но острый энцефалит, не единственная причина смертей в Индии. Участились случаи летальных исходов от солнечных ударов, в штате Бихтар уже погибло 29 человек. Наибольшее количество смертей приходится на округ Аурангабад – 25 человек. Остальные погибшие являлись жителями округов Навада и Гайя. По информации индийских властей, еще около 30 человек с острыми симптомами солнечного удара госпитализированы.

Рекордная температура, +50 градусов по Цельсию, зафиксирована 10 июня в Нью-Дели. Центральные и северные районы Индии, более 30 дней находящиеся по воздействием высоких температур, оказались на грани экологической катастрофы.