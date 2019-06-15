Участковый с огурцом в кобуре: В Сети раскрыли тайну противостояния в Чемодановке

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Один в поле не воин - в такой ситуации оказался единственный полицейский на всё село.

После случившейся трагедии в Чемодановке, местные жители в Сети раскрыли тайну и первопричины кровавого противостояния. Стараниями прежнего губернатора Бочкарёва, ранее процветавший наркобизнес был практически изведён под корень. Усилиями правоохранителей были накрыты изготовители и распространители зелья и возбужден ряд уголовных дел.

Но впоследствии, как считают местные жители, виновники смогли «утрясти» вопрос с прекращением криминального преследования и постепенно, после увольнения Василия Бочкарёва с поста главы региона в 2015 году, всё вернулось на круги своя. Чемодановцы не отрицают, что в этом могла сыграть свою роль коррупция.

И главная неприятность состояла в том, что в селе упразднили отделение полиции, оставив лишь единственного участкового, который присматривал за порядком в населённом пункте, где число жителей достигало 6 тысяч человек.

Естественно, нынешняя ситуация в селе кардинально отличалась от прежних времён, когда милиционер мог беспечно ходить «с огурцом в кобуре». В Чемодановке зрело напряжение. Между коренными жителями и разросшейся в последние годы цыганской общиной возникали мелкие конфликты, зачастую, как уверяют сельчане, из-за нестандартного бизнеса который вели пришлые.

Было очевидно: нарыв «созрел» и вскоре грозился лопнуть, но что мог сделать один участковый? Когда вялотекущий конфликт перерос в серьезное противостояние интересов, многие в числе первых причин назвали именно эту. Очень показательно, что местная власть признала свою ошибку лишь, когда «жареный петух клюнул» - сегодня было принято решение о восстановлении в Чемодановке отделения полиции.

Нынешний губернатор также не остался безучастным к жертвам трагедии. У погибшего Владимира Грушина остался непогашенный кредит в 500 тысяч рублей, взятый на строительство дома. Глава области Иван Белозерцев уже пообещал вдове и дочери покойного решить этот вопрос в ближайшее время.