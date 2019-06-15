«Я не знаю, доберёмся ли мы до дома»

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Жители Чемодановки в панике рассказывают о происходящем в селе.

В Пензенской области второй день продолжаются беспорядки между «местными жителями» и цыганским табором, который переехал в село из Лопатино. В Чемодановку уже прибыли наряды полиции и ОМОН, однако действия силовиков не находят отклика у протестующих. Жители уверены, что стороны начнут мстить за обиды и жечь дома друг друга.

Как рассказывают сами жители, в селе держится напряжённая обстановка. Лишний раз вечером они стараются не выходить на улицу и скептически настроены к действиям правоохранителей, которые пытаются успокоить народ. Сообщается, что присутствуют попытки уладить конфликт без жертв, при этом упомимая статьи 282 УК РФ. Некоторые жители, которые по разным причинам уехали из своих домов, опасаются продолжения протестов: «Я не знаю, доберёмся ли мы домой», - пишет пользователь Сети из окрестностей «горячей точки».

Напомним, что конфликт возник 13 июня из-за вероятной попытки цыган изнасиловать местную 15-летнюю девушку. Жители говорят, что это не первый проступок цыган, поэтому они вышли на защиту своих семей и требуют выселения табора. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила в интервью, что «жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку». Администрация региона пообещала решить вопрос в ближайшие сроки.

К 15 июня стало известно об одном погибшем в столкновениях. Ему была причинена серьёзная черепно-мозговая травма. В данный момент жители сообщают, что волнений среди населения нет – все надеются на действия власти.