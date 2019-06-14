Принуждала к разврату: Воспитательницу в Подмосковье обвинили в педофилии

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Уголовного дела возбудить не удалось - воспитательница всё ещё продолжает работать с детьми.

В Подмосковье, в одном из детсадов Одинцовского района воспитательницу обвинили в педофилии. Обвинение поступило от матери, которая заметила гематому на половом органе ребёнка - после похода к врачу он раскрыл происхождение травмы. Женщина обратилась к юристу, но возбудить уголовное дело не удалось.

Юрист же в радиоэфире рассказал о возможных деталях инцидента. Он предполагает, что воспитательница отводила ребёнка в спальню или туалет и принуждала его к разврату. При этом она заставляла ребёнка называть себя «гнусным мальчишкой». Юрист настаивает на отстранении воспитательницы от должности и дальнейшем осуждении.

Криминалисты заключают, что ребёнок при даче показаний не находился под воздействием взрослых или стремлением к осмысленному осуждению сотрудников детсада.

Бедный ребёнок получил травму, которая может отразится на психическом состоянии.

При таких инцидентах появляется параноидальная мысль о компетентности других работников детсада, и не утаивает ли ребёнок свои проблемы.