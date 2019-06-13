В Оманском заливе напали на два танкера, один из них затонул

Сегодня, 13:53

44 моряка уже были спасены Ираном.

Сегодня (13 июня) в Оманском заливе напали на два танкера Front Altair и Kokuka Courageous, которые принадлежат компаниям Норвегии (Frontline) и Японии (Kunihana Sangyo). По заявлению моряков, это была именно атака.

Предположительно, в танкер была выпущена торпеда, а второй наткнулся на подводную мину, в результате чего оба танкера загорелись.

По последним данным один из танкеров затонул. Это был норвежский танкер Front Altair на котором находились предпочтительно русские, грузины и филиппинцы. Благодаря своевременной реакции со стороны Ирана, удалось благополучно эвакуировать 44 моряка. Один из них продолжает гореть, предпринимаются все попытки, для того чтобы затушить огонь.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии заявил, что на бортах суден находился груз, связанный с Японией.

При попадании в море содержимого танкеров появляется риск экологической катастрофы для Оманского залива.